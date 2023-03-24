Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilen kişilerin imza süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayları için hedef 5 günde 100'er bin imza.

Adayların topladığı imzalar, Yüksek Seçim Kurulu'ndaki (YSK) çevrim içi sistemden anbean takip ediliyor.

En çok imzayı Muharrem İnce topladı

İmza toplama sürecinin üçüncü günü sonunda en çok imzayı 80 bine yaklaşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce topladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise 69 bin ile en çok imza toplayan ikinci adaydı. Ancak Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılma kararının ardından Erbakan adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Fatih Erbakan'ı, 39 bin imza ile Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan izledi.

Adaylar, 27 Mart akşamına kadar 100 bin imzaya ulaşmaya çalışacak.

Kesin liste 31 Mart'ta yayımlanacak

Fatih Erbakan'ın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı adayı sayısı 11'den 10'a düştü. Ancak, resmi liste henüz yayımlanmadığı için aday sayısı 11 olarak ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak. Böylece devletin zirvesindeki makam için propaganda dönemi başlayacak.