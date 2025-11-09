10 İlde siber suç operasyonu: 79 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

"Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis ve Müstehcenlik" suçlarına yönelik operasyonların İstanbul, Yalova, Balıkesir, İzmir, Van, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Trabzon ve Kayseri'de düzenlendiğini belirtti.

Açıklamaya göre, yakalanan 79 şüpheliden 53'ü tutuklanırken, 24'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli yürütülen operasyonlarda şüphelilerin kullandığı yöntemler de deşifre edildi. Şüphelilerin, sosyal medya ve sahte internet siteleri aracılığıyla "yatırım danışmanlığı", "evde sabun paketleme", "soba ve yedek oto parçası satışı" gibi sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Ayrıca şebekenin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı, bu yolla elde edilen paranın transferine aracılık ettiği, "borsa yatırım danışmanlığı" adı altında haksız kazanç sağladığı ve vatandaşlara ait özel görüntü ve videoları rızaları dışında para karşılığında sosyal medyada paylaştığı belirlendi.

Operasyonlarla yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti;

Vatandaşlarımızın kişisel verilerini hedef alan, birikimlerine ve dijital güvenliğine zarar vermeye çalışan suç odaklarına geçit vermedik. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’ımızda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.