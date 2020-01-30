İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Alaplı Şubesince "Yolun İyilik Olsun" sloganıyla başlatılan kampanyada toplanan yardımları bölgeye ulaştıracak tır, yola çıktı.

Kaymakam Vedat Yılmaz, uğurlama törenindeki konuşmasında, başkalarının yaralarını saran necip bir millet olduklarını belirterek, "Her zaman gereken her şeyi yapan, dik duran bir milletiz. Yardımlarımız karşısında aldığımız dualarla ayaktayız." ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Aydın Bostancı da iki hafta önce camilerde toplanan 15 bin 700 lira nakdi yardımı hesaba aktardıklarını dile getirdi.

Bostancı, "Geçen hafta da Valimizin talimatıyla AFAD üzerinden yardım kampanyası başlatıldı camilerimizde. O da şu anda 12 bin lira oldu. Bu hafta 15 bin lira olacağını tahmin ediyoruz. Alaplı halkımız da elinden geldiği kadarıyla giyim, gıda maddesi, ayakkabı, bot, halı, battaniye, yorgan ne varsa bize ulaştırdı. Biz de onları tıra yükledik." diye konuştu.