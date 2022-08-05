Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 16:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta vatandaşlar, sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı
Zonguldak’ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar, aniden yağan sağanak yağışla serinledi.
Zonguldak’ta 30 dereceleri bulan sıcak hava ve yüzde 80 nem yaşayan kent aniden bastıran sağanak yağmurla serinledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların ve bankaların ATM’lerine sığındı.
Öte yandan bazı vatandaşlar ise kendisi çözüm yaratarak eline aldığı karton ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika boyunca aralıksız yağan yağmurun dinmesiyle hayat normale döndü.
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