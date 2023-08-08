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Güncel
İHA 08.08.2023 18:24

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Zonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Kdz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü operasyon gerçekleştirdi. Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro ekiplerince yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Operasyon neticesinde 172 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ş.A isimli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. V.A isimli şahıs ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. V.A isimli şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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