Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 07:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta kaybolan şizofreni hastası kayalıklarda bulundu
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 Nisan'da kaybolan şizofreni hastası, arama çalışmaları sonucu kayalıkların arasında bulundu.
Kırmacı Mahallesi Tevfik Tetik Sokak'taki evinden önceki gün ayrıldıktan sonra haber alınamayan 56 yaşındaki şizofreni hastası Mustafa Acar'ın ayakkabısının deniz kıyısındaki kayalıklarda bulunması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizden arama çalışması başlattı.
Polis, AFAD, itfaiye ile Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonunda Acar, kayalıkların arasında bulundu.
Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Zonguldak
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