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Zonguldak'ta işçi servisi devrildi: 7 yaralı16 Ocak 2020 Perşembe 10:57 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 10:57
Zonguldak'ta, işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, maden işçilerini taşıyan C.H'nin (56) kullandığı 67 AAU 634 plakalı minibüs, merkeze bağlı Karaman beldesi Osmanlı köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan Z.D. (47), A.A. (36), E.B. (39), E.E. (37), L.D. (36) ve S.Ç. (31) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA