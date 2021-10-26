Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü
[fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta geri manevra yapan babasının minibüsle çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde, E.T. evinin önüne park etmeye çalıştığı minibüsle geri manevra yaptığı sırada 4 yaşındaki oğlu Ö.T'ye çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ö.T'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Etiketler: Zonguldak
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