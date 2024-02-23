Duman 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.02.2024 15:43

Zonguldak'ta Gazze'deki kadın ve çocuklar için giysiler üretildi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki halk eğitimi merkezinde, Gazze'deki kadın ve çocuklara destek olmak için giysi üretimi gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta Gazze'deki kadın ve çocuklar için giysiler üretildi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Gazze'de İsrail saldırılarının altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla yürüttüğü proje kapsamında Gökçebey Halk Eğitimi Merkezi'nde giyim üretim kurslarında iç kıyafet üretimi yapıldı.

Usta öğretici ve kursiyerler tarafından "Gazzeli Çocuklar Üşürse Biz Donarız" sloganıyla üretilen 13 paketten oluşan 500 kıyafet Mersin'deki yardım toplama merkezine ulaştırılmak üzere kargoya teslim edildi.

Gökçebey Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Satılmış Erenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, giyim yardımlarının üretilmesi aşamasında Almanya Zonguldak Gökçebey Çukurlular Derneğinin önemli katkıları olduğunu söyledi.

Kumaş ve iplik gibi malzemeleri temin eden derneğin giyim kursunda kullanılmak üzere iki sanayi overlok makinesi ile dikiş makinesi de aldığını belirten Erenoğlu, "Kampanyanın önemli kısmı bu kursta yürütülmekle beraber halk eğitimin açtığı diğer kurslarda da üretim yapıldı. Bu projede görev alan ve maddi manevi katkı sunan herkese teşekkür ederim." dedi.

ETİKETLER
Zonguldak
Sıradaki Haber
Bingöl'de firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:51
Tokat'ta otelde yangın: Camdan atlayan kişi ağır yaralandı
16:30
İstanbul Havalimanı'nda engellilere işaret diliyle cuma hutbesi okunuyor
16:30
Bakan Göktaş Tekirdağ'da fabrikaları ziyaret etti
16:27
Trabzon'da tır üst geçidin ayağına çarptı
16:18
İzmir'de kumar oynayan 15 kişiye para cezası
16:14
Polonya, dondurulan AB fonlarından yeniden faydalanabilecek
Mersin Silifke'de erik üreticileri hasada hazırlanıyor
Mersin Silifke'de erik üreticileri hasada hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2 yıl geride kaldı: Stratejiler değişiyor mu?
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2 yıl geride kaldı: Stratejiler değişiyor mu?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ