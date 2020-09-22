Vali Mustafa Tutulmaz, üç gün sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Kızılay'ımızın kan ihtiyacının karşılanması için bir faaliyet gerçekleştirilmekte. Aslında bu Kızılay'ımızın kan ihtiyacı değil bizim kendi kan ihtiyacımızdır." dedi.

Şube Başkanı Aydın Ergenç de kan ve kök hücre kampanyasının üç gün süreceğini ifade ederek Zonguldak'a yakışır kan ve kök hücre bağışı toplamak istediklerini söyledi.

Kampanyaya, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.