Zonguldak'ın en büyük mahallesi Bahçelievler oldu

2023 verilerine göre mahallelere göre Zonguldak merkez nüfusu belli oldu. Merkeze bağlı 19 mahallenin nüfus verilerine göre ilk üç sırayı Bahçelievler, Tepebaşı ve Terakki Mahallesi aldı.

Bahçelievler Mahallesi nüfusu 17 bin 204 ile birinci sırada yer aldı. Tepebaşı Mahallesi’nin nüfusu 12 bin 403, Terakki Mahallesi’nin 9 bin 914, Karaelmas 7 bin 827, İncivez Mahallesi’nin 7 bin 548, Mithatpaşa 7 bin 375, Meşrutiyet 7 bin 322, Ontemmuz Mahallesi’nin 3 bin 592, Yeşil Mahalle’nin 3 bin 490, Birlik Mahallesi’nin 3 bin 412, Yeni Mahalle’nin 3 bin 243, Çaydamar Mahallesi’nin 3 bin 122, Baştarla Mahallesi’nin 2 bin 542, Çınartepe Mahallesi’nin 2 bin 499, İnağzı Mahallesi'nin 2 bin 347, Asma Mahallesi’nin bin 770, Dilaver Mahallesi’nin bin 556, Yayla Mahallesi’nin bin 430, Bağlık Mahallesi’nin ise bin 116 oldu.