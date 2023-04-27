Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları sandık başına gitti

Yurt dışında en fazla Türk nüfusunun bulunduğu Almanya'da, 1,5 milyon seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda oy kullanacak seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Yoğun güvenlik önlemleri altında oy verme merkezine alınan Türk vatandaşları kimlik kontrollerinin ardından oy kullandılar.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Oy kullanmak için sandık başına gelen Türk vatandaşları duygularını TRT Haber ile paylaştı.

Bir vatandaş, "Sabah saat 4'te geldim. Seçim heyecanı, hayırlı uğurlu olsun." derken, bir diğeri "Çok mutuluyum. Vatanım için, milletim için, hepimiz için. Hayırlı olur inşallah." ifadesini kullandı.

Köln Başkonsolosluğu'na gelerek ilk oy kullanan 74 yaşındaki Azize Ahi ise, "İlk oyu kullandık. Memleketimize, milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.

"Oy vermeyi son güne bırakmayın" çağrısı

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, "vatandaşların oy verme işlemlerini son güne bırakmamalarını " istedi.

Kaya, "Vatandaşlarımız ilk günler gelmeye başlasınlar. Son günlere kalındığında mecburen kuyruklar uzuyor ve süreçler artıyor." dedi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3,5 milyona yakın Türk vatandaşı 9 Mayıs'a kadar sandık başına giderek oy kullanabilecek.

Türk vatandaşları yurt dışında 73 ülkede 5 bin 30 sandıkta, Başkonsolosluklar ve oy verme merkezlerinde sabah 09.00'dan akşam 21.00'e kadar oylarını kullanabilecek.

Haber: Bülent Dönmez