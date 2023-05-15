Yurt dışı oylarında son durum ne? Yurt dışı oyları seçim sonuçları 2023...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tamamlandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Söz konusu sandıklardan sonuçlar ulaşmaya başladı.

Yurt dışı oyları ne durumda?

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:

Toplam sandık: 9.593

Açılan sandık: 3.674 (%38,3)

Recep Tayyip Erdoğan:%56,17

Kemal Kılıçdaroğlu: %40,35

Sinan Oğan: %2,23

Muharrem İnce: %1,25

14 Mayıs 2023 Yurt dışı Milletvekili seçim sonuçları için tıklayınız.

14 Mayıs 2023 Yurt dışı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için tıklayınız.

Yurt dışı seçim sonuçları 2023

YSK tarafından yayınların serbest bırakılması sonrası seçim sonuçları TRT Haber'in 2023 seçim sayfası üzerinden görülebiliyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Türkiye geneli seçim sonuçları için aşağıdaki görsele tıklayınız.

Salt çoğunluk olmazsa 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.