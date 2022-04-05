Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 15:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunanistan’a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Edirne’de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı.
Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede kontrolde bulunan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Jandarma ekiplerine teslim edilen Y.K., O.T., G.B., T.D. ve A.D.'nin yapılan incelemelerinde FETÖ şüphelileri oldukları belirlendi.
Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
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