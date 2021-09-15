Türkiye genelinde 2. sınıf emniyet müdürlüğünden 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfiler İçişleri Bakanlığı’nca 14 Eylül tarihinde belirlenerek ilan edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nde 4 yıldır İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 2. Sınıf Emniyet müdürü M. Arıkan Yücedağ, 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ederek polis başmüfettişi oldu.