Haber Giriş: 15 Eylül 2021 Çarşamba 14:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yücedağ, polis başmüfettişi oldu
[Fotoğraf: İHA]
Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü M. Arıkan Yücedağ, 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ederek polis başmüfettişi oldu.
Türkiye genelinde 2. sınıf emniyet müdürlüğünden 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfiler İçişleri Bakanlığı’nca 14 Eylül tarihinde belirlenerek ilan edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nde 4 yıldır İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 2. Sınıf Emniyet müdürü M. Arıkan Yücedağ, 1. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ederek polis başmüfettişi oldu.
Etiketler: Polis Emniyet Genel Müdürlüğü Samsun
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