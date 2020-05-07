İngiltere'de önemli bir nüfusa sahip olan Kahramanmaraşlılarca kurulan dernek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle işini kaybeden öğrenciler ile evden çıkamayan yaşlı ve kronik hastalığı bulunan Türklere yardım ulaştırıyor.

Kendi üyelerinden topladıkları bağışlarla yardımlara başlayan Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği, YTB'den aldığı destekle çalışmalarını daha da yaygınlaştırdı.

Haftada 50 gıda ve hijyen paketi dağıtılırken, ihtiyaç sahiplerinin kira, elektrik ve su faturalarının ödenmesi de sağlanıyor.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan kısmi karantina kapsamında sokağa çıkışlar kısıtlanırken, sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranlar hizmet verebiliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kayıplarında Avrupa'da ilk sıraya yükselen İngiltere'de şu ana kadar 30 bin 76 kişi hayatını kaybetti. Bu kişiler arasında 50 Türk vatandaşı da bulunuyor.