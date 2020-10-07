Haber Giriş: Kaynak: AA
Yozgat'ta yük trenlerinin çarpışması sonucu makinistler yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta 2 yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 makinist yaralandı.
Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasındaki Karaosmanlı mevkisinde 2 yük treni çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, 2 makinist yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıradaki Haber
Kayseri'de kabak posaları hayvan yemine dönüşüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz