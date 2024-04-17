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Güncel
AA 17.04.2024 13:55

Yozgat'ta yerli nohut tohumlarının deneme ekimi yapıldı

Yozgat'ta 9 çeşit yerli nohut tohumunun deneme ekimi yapıldı.

Yozgat'ta yerli nohut tohumlarının deneme ekimi yapıldı
[Fotograf: AA]

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya yazılı açıklamasında, bakanlığın tarımsal araştırma enstitülerinin geliştirdiği ve tescili yapılan 9 çeşit yerli nohut tohumunun deneme ekiminin yapıldığını söyledi.

Yozgat'ın yemeklik tane baklagiller üretiminde ülke çapında önemli bir üretim alanı olduğunu ve en çok nohut ekildiğini ifade eden Özkaya, şöyle konuştu:

"Tarımsal araştırma enstitülerince geliştirilen ve tescili yapılan 'Atabay', 'Tunç', 'Karlı', 'Çiftçi', 'Nihatbey', 'Bayrak', 'Caner', 'Sezgin' ve 'İnci' çeşitlerinin 6 köyümüzde deneme ekimi yapıldı. Amacımız, bakanlığımız araştırma kuruluşları ve özel sektörce geliştirilmiş daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli ve milli tohumlarımızı çiftçilerimize göstererek tanıtmak, kullanımını ve verimi artırmaktır."

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