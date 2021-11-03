Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yolcu otobüsündeki peynir bidonlarından uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf. Getty]
Malatya'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, peynir bidonları içerisine gizlenmiş 5 kilo 890 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya- Elazığ kara yolunda kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Aramada, 1 yolcunun getirdiği 3 peynir bidonu içerisinde 5 kilo 890 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Etiketler: Malatya Narkotik Uyuşturucu
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