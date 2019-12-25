Yıldız Dağı'nda dün akşam başlayan ve aralıklarla yağan kar, yüzleri güldürdü.

Yağışla kayak merkezinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye çıktı.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Öte yandan il merkezinde de yer yer sağanak ve fırtına etkili oluyor.

Kaynak: AA