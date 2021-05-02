Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yerköy'de emniyet ekipleri Covid-19 denetimlerini artırdı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmayla" sokaklar sessizliğe büründü.
Emniyet ekipleri ilçenin çeşitli noktalarında uygulama yaparak, sokağa çıkan vatandaşların ikametlerini sorguladı.
Sürücüleri durduran polis, izin belgelerini kontrol etti.
Yürüme mesafesinde bakkal ve fırınlara giden vatandaşları da uyaran polis, alışverişlerin ardından evlerine dönmelerini istedi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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