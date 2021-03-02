Kırklareli’nde birçok esnaf sabahın erken saatinde işletmelerine gelerek hazırlıklarını yaptı.

İşletmelerini yüzde 50 kapasiteye göre düzenleyen esnaf uzun bir aranın ardından hizmet verecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kahvehane işletmecisi Muammer Bozkurt, AA muhabirine, iş yerini hizmete açacağı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 100 gündür tedbirler kapsamında kahvehanesini açmadığını belirten Bozkurt, bundan sonraki süreçte kurallara daha fazla uyarak normalleşmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Sabahın erken saatinde kahvehanesine gelerek temizlik yaptığını ve çay ocağını hazırladığını aktaran ​​​​​​​Bozkurt, "Gece sabaha kadar uyku uyumadık. Çok sevinçliyim. Gelen müşterilerime HES kodu sorgulaması yaparak kahvehaneye alacağım. Müşterilerin mesafeli oturmalarını sağlayacağız" dedi.

Pastane işletmecisi Ünal Sevim de ilk etapta yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermenin yeterli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

İlerleyen günlerde Kırklareli risk haritasının maviye dönmesi ile tamamen normalleşmeyi arzu ettiklerini anlatan Sevim, uzun zamanın ardından müşterilerini kabul edeceğini kaydetti.