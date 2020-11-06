Ofis, konut, alışveriş merkezi ve otel fonksiyonlarından oluşan karma kullanımlı projesiyle Merkez Ankara projesinin ofis etabı, Emlak Konut güvencesiyle her çeşit ofis ihtiyacına cevap verecek şekilde iş dünyasının Ankara’daki yeni adresi olmaya hazırlanıyor.

Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, üç iş kulesinde farklı kullanımlara imkân verecek fonksiyon ve ölçülerde tasarlanan bin 302 ofisten ilk etapta 914 adedinin satışa açıldığını söyledi, Konya Yolu üzerinde yükselen 48 katlı Süper Kule ve ayrıca her ikisi 32’şer kattan oluşacak Teras Ofis ve Kollektif Ofis kuleleri ile Merkez Ankara’nın tamamlanacağını ifade etti.

Merkez Ankara’nın AKM Millet Bahçesi’ne komşu konumda, bakanlıklar ve kamu binalarının, üniversitelerin, eski ve yeni adalet saraylarının, otellerin ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu bir konumda yer aldığına dikkat çeken Fatih Erdoğan, “Yüksek Hızlı Tren (YHT) garına ve Ankara’nın her köşesini birbirine bağlayan metro istasyonlarına komşu olan Merkez Ankara, hem şehre hem de Türkiye’nin her yerine hızlı, kolay ve konforlu ulaşım imkânı sunacak” diye konuştu.

Yeni yönetmeliğe uygun şekilde yapıldı

Merkez Ankara projesi, 2019 yılında yürürlüğe giren yeni deprem yönetmeliğine uygun şekilde yükseliyor.

Krişsiz döşeme sisteminin (mantar döşeme) kullanıldığı proje, yeni deprem yönetmeliğinin gereklerine göre günümüzdeki en son hesap tekniklerine göre hazırlanıyor.