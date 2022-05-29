Ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Mayın Gözlemevi, Husilerin yıllardır başta Taiz olmak üzere ülkenin birçok bölgesine binlerce anti personel ve kara mayını ile çeşitli boyutlarda patlayıcı yerleştirdiğini açıkladı.

Bu mayınlar nedeniyle 2019 yılı ortalarından 15 Mayıs 2022'ye kadar olan sürede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 372 sivil öldü, 754 kişi de yaralandı.

Açıklamada ayrıca döşenen mayınlar nedeniyle daha fazla kayıpların yaşanmaması için Husilere "mayın haritalarını ilgili makamlara teslim etmeleri" çağrısında bulunuldu.

Mayın patlaması sonucu 3 sivil öldü

Öte yandan, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu değerlendiriyor.

Yemenli yetkililer, ülkede 1 milyondan fazla mayın döşendiğini belirtirken, mayın temizleme çalışmaları ise yavaş ilerliyor.