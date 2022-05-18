Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimine göre yaz tatilinin ne zaman olacağı belli oldu.

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.

Yaz tatili ne zaman?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan'da başladı, 15 Nisan'da sona erdi.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

Yaz tatili ne zaman?



2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül’de çaldı.

Yarı yıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arası gerçekleşti.



2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arası yapıldı.

Karneler ise 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.