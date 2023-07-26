Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri sokakta sattıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler C.U, A.G. ve Y.G. gözaltına alındı.

Dedektör köpek "Zeytin" eşliğinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 tüfek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin 240 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen S.U'nun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.