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Güncel
AA 07.08.2024 17:24

Yalova'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Yalova'da eğlence amaçlı silah ateşlenmesi ve silahlı yaralama olaylarının artması nedeniyle polis geniş katılımlı operasyon düzenledi.

Yalova'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düğün ve asker uğurlamaları sırasında eğlence amaçlı silahla ateş edilmesi, özellikle yorgun mermiden dolayı araç ile iş yerlerinde zarar oluşması ve silahlı yaralama olaylarında artış yaşanması nedeniyle çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 13 ekip tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonda birçok ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek, bir miktar narkotik madde ve sentetik ecza hap ele geçirildi.

Adreslerinde suç unsuru tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

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