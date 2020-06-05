Yurt dışında yaşayan ve yabancı sürücü belgesine sahip olanların Türkiye'de araç kullanma şartları değişti.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk vatandaşı olup yabancı ülke ehliyetine sahip olanlar, bu ehliyetle Türkiye'ye girdikleri andan itibaren 2 yıl araç kullanabilecekler.

6 aydan fazla Türkiye'de bulunanlar ise araç kullanırken dış temsilcilikler ya da noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümeli sürücü belgesini yanında bulunduracak.

İki yılın bitmesi ile birlikte araç kullanmaya devam etmek için Türk ehliyeti ile ehliyetini değiştirmesi gerekecek.

Yabancı ülke vatandaşları ise mevcut ehliyetleri ile Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra sadece 6 ay araç kullanabilecek.