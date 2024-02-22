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Güncel
İHA 22.02.2024 14:24

Vanlı anne: Ben evladım için buradayım, siyaset için değil

Van’da terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne Nazlı Sancar, evladını almadan DEM Parti’nin kapısından ayrılmayacağını belirterek, “Ben evladım için buradayım, siyaset için değil. Ben sadece acılı bir anneyim ve evladımı istiyorum” dedi.

Vanlı anne: Ben evladım için buradayım, siyaset için değil

Van’da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler 76’ıncı haftada da eylemlerini sürdürüyor.

Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, seslerinin yüksek sesli müzikle bastırılmasına da tepki gösterdi. Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, yıllardır evlatları için DEM Parti’nin kapısına geldiklerini belirtti.

2012 yılından bu yana HDP ve PKK ile mücadele veren bir anne olduğunu ifade eden Sancar, “HDP’nin karşısında boynumu eğmedim, eğmemde. Ben hakkım olan kızım Şerima’yı istiyorum. Ben burada HDP’nin kapısından ayrılmayacağım. Ben evladım için buradayım, siyaset için değil. Ben sadece acılı bir anneyim ve evladımı istiyorum. Evladımı bu kapıda kaybettim ve yine bu kapıda istiyorum. 9 yaşındaki çocukları kandırarak dağa kaçırıyorlar. Aynı şekilde halkı da kandırıyorlar. Silah zoruyla oy alıp, meclise gireceklerini söylüyorlar. Benim evim yıkıldı, kimse HDP’ye oy vermesin” diye konuştu.

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