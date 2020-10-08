Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentte etkili olan sağanak, ilçenin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.
İlçedeki yüksek tepeler kar yağışıyla beyaza büründü.
Küçükbaş hayvanlarını otlatmaya götüren besiciler de kar nedeniyle zor anlar yaşadı.
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