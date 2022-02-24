Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da uyuşturucu operasyonu
Van’da polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda 347 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Van'ın Edremit ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Magnum ile arama yapıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Yapılan aramada 290 kilo 100 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Kentte yapılan başka bir operasyonda ise İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir ikamette de narkotik dedektör köpeği Bobi ile arama yapıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Yapılan aramada 112 paket halinde 56 kilo 900 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Her 2 olayda gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Van
Son Haberler
- 12:28
- 12:19
- 12:20
- 12:24
- 12:29
Sıradaki Haber
Siirt’te 7 fişek eroin ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz