Van'ın Edremit ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Magnum ile arama yapıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yapılan aramada 290 kilo 100 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kentte yapılan başka bir operasyonda ise İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir ikamette de narkotik dedektör köpeği Bobi ile arama yapıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yapılan aramada 112 paket halinde 56 kilo 900 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Her 2 olayda gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.