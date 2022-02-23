Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 'torbacı' operasyonu: 20 şüpheliye işlem yapıldı
[Fotoğraf: DHA (arşiv)]
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, ekiplerce 17-23 Şubat'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 14,36 gram eroin, 37,4 gram sentetik ve 2,1 esrar ele geçirildi, 3 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 17 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Van
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