İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerce 17-23 Şubat'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 14,36 gram eroin, 37,4 gram sentetik ve 2,1 esrar ele geçirildi, 3 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 17 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.