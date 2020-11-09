İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe çıkışındaki uygulama noktasında durdurdukları tüp yüklü kamyonda arama yaptı.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonda bulunan 7 mutfak tüpüne gizlenmiş 202 paket halinde 105 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli K.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.