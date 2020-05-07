Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Umman'dan getirilen 248 kişinin, Van'daki karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'ndaki vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra görevliler eşliğinde dezenfekte edilen otobüslere bindirildi.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ilgilendikleri vatandaşlara, Tarım ve Orman Müdürlüğünce fidan hediye edildi.

Karantina sürecinde tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantinada kalanların tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Yurtta kalan vatandaşların moral ve motivasyonlarını artırıcı bazı etkinlikler düzenlediklerini anlatan İnanç, "Hiçbir vatandaşımızda vaka tespit edilmedi. Şimdiye kadar 620 misafir ağırladık. Bir sorun olmadan tahliyelerini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Karantina süresi tamamlanan vatandaşlardan Deniz Doru ise "Devletimiz sayesinde memleketimize kavuştuk. Hizmette hiçbir kusur olmadı. Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Allah devletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.