Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da araziye gizlenmiş ilaçlar bulundu
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde araziye gizlenmiş kaçak ilaçlar ele geçirildi.
Başkale Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Böğrüpek Mahallesi Liz Deresi mevkisinde arama yaptı.
Aramada, araziye gizlenmiş 9 çuvalda 118 bin 885 hap, 380 şişe kapsül, 140 enjektör ve 2 Türk menşeli ilaç bulundu.
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