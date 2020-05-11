İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin Sarıçimen Mahallesi'nde bir evde kaçak sigara bulundurulduğu istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 8 bin paket kaçak sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.