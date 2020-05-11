Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Çaldıran ilçesinde 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçenin Sarıçimen Mahallesi'nde bir evde kaçak sigara bulundurulduğu istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 8 bin paket kaçak sigara ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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