Koronavirüs vakalarının Aralık 2020’de yüzde 125 arttığı Hatay’da üst düzey önlemler alındı.

Salgınla ilgili olarak alınan tedbirler ve kısıtlamalar sayesinde vakalar yüzde 15’e düştü. Hastanelerin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90’dan yüzde 55’e geriledi.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, kısıtlamalara uydukları için vatandaşlara teşekkür ederken, “Kasım sonu, aralık başında yaşadığımız pik sürecini gayet düzenli ve kontrol edilebilir bir seviyeye çekebildik. Bu tek dalga değildi, tekrardan bunlar yaşanabilir ki, ocak sonu, şubat başı, mart başı dikkatli olunması gereken zamanlar” diyerek rehavet uyarısında bulundu.