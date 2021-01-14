Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 09:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Vakaların azaldığı Hatay’da “rehavete kapılmayın” uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs vaka sayısının azalmaya ve risk haritasının yeşile dönmeye başladığı Hatay’da vatandaşların rehavete kapılmaması konusunda uyarı yapıldı.
Koronavirüs vakalarının Aralık 2020’de yüzde 125 arttığı Hatay’da üst düzey önlemler alındı.
Salgınla ilgili olarak alınan tedbirler ve kısıtlamalar sayesinde vakalar yüzde 15’e düştü. Hastanelerin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90’dan yüzde 55’e geriledi.
İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, kısıtlamalara uydukları için vatandaşlara teşekkür ederken, “Kasım sonu, aralık başında yaşadığımız pik sürecini gayet düzenli ve kontrol edilebilir bir seviyeye çekebildik. Bu tek dalga değildi, tekrardan bunlar yaşanabilir ki, ocak sonu, şubat başı, mart başı dikkatli olunması gereken zamanlar” diyerek rehavet uyarısında bulundu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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