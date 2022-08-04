Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 13:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti
Kastamonu’nun Cide ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen şahıs hayatını kaybetti.
Cide ilçesine bağlı Çayüstü köyü Akağaç Mahallesi'nde ikamet eden Murat Gökdağ, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Gökdağ’ın cenazesi, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Etiketler: Kastamonu
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