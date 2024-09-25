Açık 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.09.2024 23:17

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 10 mermi ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 675 liraya da el konuldu.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Uşak
Sıradaki Haber
Aksaray'da internetten satılık otomobil ilanıyla dolandırıcılık yapan 9 kişiye gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:13
Araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuk yaralandı
00:00
Lübnanlı Bakan, 8 Ekim'den beri İsrail saldırılarında 1247 kişinin öldüğünü belirtti
23:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nden ayrıldı
23:12
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan Zelenskiy'e "Amerikan iç siyasetine karışma" mesajı
22:52
X, Elon Musk'ın devralmasından sonra ilk defa şeffaflık raporunu yayınladı
22:42
Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
İzmir'de dalış yapan grup akya balığı sürüsüyle karşılaştı
FOTO FOKUS
Bakan Güler Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
Bakan Güler Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ