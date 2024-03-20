Uşak'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Fevzi Çakmak Mahallesi Bir Eylül Sanayi Sitesi Yedinci Site Sokak'ta ilerleyen U.A.Y. yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Ö.F.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, motosikletin sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen otomobili fark ettiği ve manevra yapmaya çalıştığı sırada otomobille çarpıştığı görüldü.

Öte yandan, motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi olmadığı öğrenildi.