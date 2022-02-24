Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Yeşilkavak köyü yakınlarında Ramazan Dokuz (69) yönetimindeki 20 TC 243 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen R.K. idaresindeki 64 ABR 670 plakalı kamyon çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ramazan Dokuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Sıkıştığı otomobilin içerisinden itfaiye ekiplerince çıkartılan Dokuz'un cesedi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü R.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Uşak Trafik Trafik Kazası
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