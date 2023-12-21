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Güncel
AA 21.12.2023 14:23

Uşak Üniversitesinde "Dünden Bugüne Filistin" konulu panel düzenlendi

Uşak Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesince "Dünden Bugüne Filistin" konulu panel düzenlendi.

Uşak Üniversitesinde "Dünden Bugüne Filistin" konulu panel düzenlendi

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre Mustafa Kemal Paşa Amfisi'nde düzenlenen panelde moderatörlüğü İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Yılmaz yaptı.

Panelde konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Gazze'de yaşananların tüm dünyanın derdi olması gerektiğini söyledi.

Filistinlilerin yaşadığı drama dikkati çeken Savaş, "Üniversiteler olarak akılla, bilimle ve vicdanla bu vahşeti duyurmaya devam edeceğiz. Uşak Üniversitesi olarak Gazze'de yaşanan insanlık suçuna sessiz kalmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Panelde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Sarısaman, Doç. Dr. Hikmet Gültekin ile Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kabakcı da konuşmacı olarak yer aldı.

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