Bursa'da alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bir ayının ormanlık alanda tuzağa yakalandığını fark etti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine söz konusu bölgeye Doğancı Jandarma Komutanlığı, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bir buçuk kilometrelik bir yamacı tırmanarak yaralı ayıya ulaştı.

Tuzaktaki ayı, Veteriner Hekim Azizcan Sezer tarafından uyuşturucu iğneyle bayıltıldı.

Tuzaktan kurtarılan ve yaralı ayağı tedavi edilen 4 yaşlarındaki ayı, gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından doğal hayat ortamına bırakıldı.