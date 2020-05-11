TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, salgında 2 binin üzerinde vakanın tespit edildiği ve şimdiye kadar 11 kişinin hayatını kaybettiği Gine'de evlerde pişirdikleri yiyecekleri satarak geçimini sağlayan ailelerin çoğu virüs nedeniyle sokağa çıkamıyor.

Birçoğu tek odalı barakalarda kalabalık bir ortamda yaşam mücadelesi veren yüz binlerce Gineli aile, günlük bir öğün yemek ile hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Ginelilerin birçoğunun günlük kazancı 1 doların altında bulunuyor.

TİKA, bu nedenle Gine'de ramazan ayında Kovid-19 nedeniyle gıdaya ulaşmakta sıkıntı yaşayanlara yardımda bulundu. Engelli, yetim ve fakir ailelerden oluşan bin haneye, içinde 25 kilogram pirinç, 5 litre yağ, 10 kilo şeker ve 200 gram çaydan oluşan gıda paketleri dağıtıldı.

Yardımlardan duyduğu sevinci belirten Ginelilerden Mariama Diallo, "Virüs geçim kaynağımızı elimizden aldı. Sokaklara çıkıp pişirdiklerimizi satamıyoruz. Eve hapsolduk. Bu duruma uzun süre dayanamayız. TİKA tam zamanında geldi." ifadesini kullandı.