Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, imzaya hazır hale gelen Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın, iki ülke cumhurbaşkanlarının huzurunda Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'nda imzalanacağını açıkladı.

Pekcan, Bakü'de, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile bir araya geldi. Bakan Pekcan, daha sonra Cabbarov ile Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarıyla buluştu. Toplantıda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da yer aldı.

Azerbaycan ile ilişkilere son derece önem verdiklerini, temasları kapsamında bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştüğünü bildiren Pekcan, "Aliyev, Türkiye'de Azerbaycan yatırımlarının artırılacağı müjdesini verdi." dedi.

Pekcan, Türk iş adamlarının Azerbaycan'daki yatırımları ve ticaretinin artırılması için her türlü engeli ortadan kaldırmak üzere komitelerin bugünden itibaren çalışmaya başlayacağını belirterek, "Dünyada ticaret savaşlarının hakim olduğu bir dönemde biz kendi potansiyelimizi ortaya çıkaracak girişimlerde bulunmalıyız. Bunu fırsata çevirmeliyiz. Bölgede istikrarsızlık söz konusu olabilir. Ama bunun gelip geçici olduğunu dikkate alarak bu dönemi nasıl fırsata çevireceğimizi hedeflemeliyiz. Azerbaycan ile iş birliği imkanlarının geliştirilmesi için de bu dönemin çok iyi bir fırsat olduğunu biliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlarının iki ülke arasındaki ticaretin artması için sonuna kadar destek verdiğini ifade eden Pekcan, "Tercihli Ticaret Anlaşması imzaya hazır hale geldi. İnşallah cumhurbaşkanlarımızın huzurunda Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'nda imzalanacak. Daha sonra kapsamını da genişleterek iki ülkenin iş insanlarının önünü daha çok açacağız." diye konuştu.

Pekcan, Azerbaycan ile ulaştırma ve gümrük konularını da yoğun biçimde görüştüklerini vurgulayarak, ulaşımın liberalleşmesi ve Bakü-Tiflis-Kars hattının daha etkin kullanılması konularında karşılıklı çalışacaklarını ifade etti.

Nahçıvan ile olan ticarete de önem verdiklerini bildiren Pekcan, buraya özel bazı ticari avantajlar getireceklerini kaydetti.

"Azerbaycan ekonomisi Türk ekonomisi için açık"

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov da 15 milyar dolar ticaret hacmi hedefinden şimdilik uzak olduklarını fakat bu hedefe mutlaka ulaşacaklarını söyledi.

Şubat 2020'de Azerbaycanlı ve Türk iş adamlarının da katılımıyla Azerbaycan'da yatırım olanaklarının tanıtılacağı toplantı düzenleneceğini bildiren Cabbarov, "Azerbaycan ekonomisi Türk ekonomisi ve yatırımı için açıktır. Ekonomik reformları derinleştiriyoruz. Türk iş adamları için yardımcı olmaya hazırız." bilgisini verdi.

DEİK Başkanı Olpak ise ticaret hacminin artırılması için iş dünyası olarak görevlerinin farkında olduklarını kaydetti.

Azerbaycan'da tarım, savunma ve ilaç sektöründe önemli fırsatların, özelleştirme konusunda önemli hedeflerin olduğuna dikkati çeken Olpak, Türk iş adamlarının da bu süreçte yer alması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA