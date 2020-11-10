Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunca, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yılında "21 Kasım 1938'in Sessiz Tanıkları" isimli veda albümünü yayımlandı.

Albümdeki fotoğraflara, Atatürk için 21 Kasım günü Ankara ve İstanbul'da yapılan törenler haricinde yurdun dört bir tarafında sabahtan akşama kadar süren törenler boyunca tüm halkın üzüntüsü yansıyor.

