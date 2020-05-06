Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

Göldeki çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ankara, Mersin, Çanakkale ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile İstanbul Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi katıldı.

Dalgıç polisler, baraj gölündeki Sarı Saltuk Viyadüğü mevkisinde dalış yaparak aramalarını sürdürdü.

AFAD ve JAK görevlileri de gün boyu botlarla göl yüzeyinde ve kıyılarda arama yaptı.

Uzunçayır Baraj Gölü'nde 123 gündür ekiplerce aranan Doku'dan bugün de haber alınamadı.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelen Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının 123 gündür devam ettiğini söyledi.

Arama çalışmalarının Vali Tuncay Sonel'in koordinesinde sürdürüldüğünü ifade eden Doku, şöyle konuştu:

"Vali Tuncay Sonel bugün arama çalışmalarını sürdüğü bölgeye geldi ve kendisiyle barajdaki suyun boşaltılması konusunu konuştuk. Vali Sonel, barajın boşaltılması için gerekli kurumlarla görüşeceğini ve bu konu üzerinde duracağını söyledi. Ayrıca şunun da altını çizerek söyledi, Gülistan kızımıza sahip çıkacağının, Gülistan'ı ölü ya da diri bu aileye teslim edeceğinin sözünü verdi."

Arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Doku, "Arama çalışmaları şu anda köprünün ayakları ve civarında yapılıyor. Savcılık tarafından veriler burayı gösteriyorsa bu çalışmanın artık genişletilmesi lazım. Ekipler de bu şekilde Gülistan'ın bulunmayacağını söylüyor. Ya barajın boşaltılması, su seviyesinin düşürülmesi lazım ya da çalışmanın baraj kapaklarına doğru genişletilmesi lazım." diye konuştu.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.