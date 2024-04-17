Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.04.2024 06:28

Tunceli'de elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde elinde taşıdığı oltanın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.

Tunceli'de elektrik akımına kapılan kişi yaralandı

Pulur Mahallesi'nde yaşayan Ersin A, balık tutmak için oltasıyla Camgöz köyü mevkisindeki Munzur Çayı kıyısına gitti.

Bir süre su kıyısında vakit geçirdikten sonra ağaçlık alanda yürüyen Ersin A'nın elinde taşıdığı yaklaşık 6 metre uzunluğundaki oltası yüksek gerilim hattına temas etti.

Elektrik akımına kapılarak ayaklarından yaralanan Ersin A, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ersin A, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ETİKETLER
Tunceli
Sıradaki Haber
Isparta'da tarla fareleri çiftçinin ekili tarım arazisine zarar verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:51
Plüton'un kalbinin nasıl oluştuğunu artık biliyoruz
06:34
Antalya'da döşeme atölyesinde yangın
06:22
İngiltere'de 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı hayat boyu yasaklandı
06:19
United Airlines: Boeing'deki patlama 200 milyon dolara mal oldu
06:06
Tokat'ta "dur" ihtarına uymayan sürücüye 33 bin 339 lira ceza
06:00
Avusturya'da Nazi propagandası yapan bir kişi 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Toronto'da Filistin destekçileri demir yolu hattında gösteri düzenledi
Toronto'da Filistin destekçileri demir yolu hattında gösteri düzenledi
FOTO FOKUS
BAE'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
BAE'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ