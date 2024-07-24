Tunceli’de, Bedensel Engelliler Derneğinden 500 kişiye aşure

Tunceli Bedensel Engellileri Destekleme Derneği, Muharrem oruçlarının bitmesi nedeniyle dernekte aşure dağıtımı gerçekleştirdi.



Aşure dağıtımına Dernek Başkanı Ali Arslan, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, engelliler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.



Muharrem ayı boyunca tutulan oruçların, dilenen dileklerin kabul olması temennisinde bulunan Tunceli Bedensel Engellileri Destekleme Derneği Başkanı Ali Arslan, “Aşuremizi dernek üyelerimizle birlikte hazırladık. Duyarlı esnaf ve dostlarımız da katkılarını esirgemedi. Gerek aşuremizin hazırlanmasına emek veren gerekse de bugün yanımızda olarak aşuremizden tadan herkese teşekkür ediyorum. Aşure bizim için birlik, kardeşlik ve dayanışma demek. İnşallah bundan önce olduğu gibi bundan sonra da birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde olacağız” dedi.