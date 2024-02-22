Duman 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.02.2024 11:58

TRT'den Diyarbakır'da lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi

TRT, "Gençler için Gazetecilik Projesi" kapsamında Diyarbakır'da lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi verdi.

TRT'den Diyarbakır'da lise öğrencilerine gazetecilik eğitimi

Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi'nde üç gün süren eğitim programında 112 öğrenci, hikaye anlatıcılığı, saha yapımcılığı, montaj ve mobil gazetecilik konularında dersler aldı.

Gençler eğitimin sonunda mobil gazetecilik tekniklerini kullanarak kendi videolarını hazırladı.

"Gençler için Gazetecilik Projesi" koordinatörü Alpay Arı, proje kapsamında 2017'den bu yana yaklaşık 3 bin 300 öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

TRT, Erasmus+ Programı kapsamında, Ulusal Ajans işbirliğiyle Diyarbakır'da da eğitim verdiklerini ifade eden Arı, "Bu eğitimlerden sonra kendilerine uluslararası geçerliliği olan bir sertifika veriyoruz. Sertifikayı aldıktan sonra dünyanın farklı yerlerinde olan temsilciliklerimizde ya da Türkiye'de TRT'de staj yapma imkanı sağlıyoruz. 4 ders veriyoruz. Sahaya çıkıp çekim yapmalarını istiyoruz. Dezenformasyon ile nasıl mücadele edildiği, nasıl kendi hikayemizi paylaşmamız gerektiği noktasında 2017'den beri gençlere eğitim vermeye devam ediyoruz." dedi.

Okul müdürü Atilla Altındağ da TRT tarafından verilen eğitimin öğrenciler için çok faydalı olduğunu belirtti.

Öğrencilerden Metin Kılıç, proje ile hem eğitim aldığını hem de keyifli zaman geçirdiğini anlatarak, "TRT sayesinde gazetecilik hakkında çok güzel fikirler elde ettik, yeni tecrübeler kazandık. Meslek olarak her zaman gazeteciliğe ilgim vardı." diye konuştu.

Beyza Levent de bu proje sayesinde gazetecilikle ilgili mesleki kariyer yapabileceğini düşündüğünü ifade etti.

ETİKETLER
Diyarbakır
Sıradaki Haber
Kastamonu'da lise öğrencileri doğa kampında buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
Kanserin yayılımına sebep olan proteinin yok edilmesine yönelik çalışma başlatıldı
13:15
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:12
Fransa ve Çin istihbarat servisleri için casusluk yapan 10 şüpheliye gözaltı
13:14
Mardin'deki 5 bin yıllık yer altı şehri bu yıl ziyarete açılacak
13:05
Türk havacılığının altın çağı: 9 milli platform uçuruldu
13:27
Türkiye sıcak takiplerde Bulgaristan hava sahasını kullanabilecek
Terörden 7 yıl önce temizlenen Suriye'nin Bab ilçesi yüz binlerce sivilin yurdu oldu
Terörden 7 yıl önce temizlenen Suriye'nin Bab ilçesi yüz binlerce sivilin yurdu oldu
FOTO FOKUS
Türkiye'nin Şehirleri 2024 - Denizli
Türkiye'nin Şehirleri 2024 - Denizli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ